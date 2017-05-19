"Latin alfabesine geçmekte Türkiye'yi örnek alacağız"

Güney Kazakistan eyaleti Valisi Canseyit Tuymebayev, Merkez İletişim Hizmetleri binasında Güney Kazakistan eyaletinin sosyal-ekonomik durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan’ın Latin alfabesine geçmesine ilişkin soru üzerine, “Biz Latin alfabesine geçmiyoruz, Latin alfabesine dönüyoruz.” dedi.

Tüm Türk devletlerinin 1929-1940 yıllarında Latin alfabesini kullandıklarını hatırlatan Tuymebayev, Türkiye ve Kazakistan'ın aynı dönemde Latin alfabesini kullanmaya başladığını ancak Sovyet Lider Josef Stalin'in bir gün içerisinde alfabeyi Kiril alfabesi olarak değiştirdiğini söyledi.

Tuymebayev, “1928’den beri Latin alfabesini kullanan Türkiye’yi ve Türkçeyi örnek alacağız. Türkiye’nin alfabeyi başarıyla kullandığını ve hiçbir zorluk yaşamadığını biliyoruz. Bizim için de zor olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

"Türk firmaları ülkemize davet ediyorum"

Vali Tuymebayev, toplantıda AA muhabirinin Türk iş adamlarının Güney Kazakistan’daki yatırımlarına ilişkin sorusu üzerine de Türkiye’nin hızla gelişen bir ülke olduğunu ve şu anda Türkiye’de 100 binlerce büyük firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

Daha önce Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Tuymebayev, “Türk firmalarını ülkemize davet ediyorum. Ülkemizde iş forumları düzenliyoruz. İlk foruma 100 Türk iş adamı katıldı.15-20 kişilik gruplarla devamlı eyaletimizi ziyaret ederek yatırım imkanlarını araştırıyorlar.” şeklinde konuştu.

Tuymebayev, yatırım için tüm yasal temellerin atıldığını ve Türk iş adamlarının bölgede aktif bir şekilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Güney Kazakistan’da Türk iş adamlarının inşaat, inşaat malzemeleri üretimi ve seracılık alanlarında etkin çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tuymebayev, bölgede 10’dan fazla Türk firmasının çalıştığını aktardı.