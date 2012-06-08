Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

KYB'den de Maliki için imza

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin sözcüsü Cündiyani, Maliki hükümetinin düşürülmesi için partisinin milletvekillerinin de imza verdiğini söyledi

KYB'den de Maliki için imza

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin sözcüsü Cündiyani, Maliki hükümetinin düşürülmesi için partisinin milletvekillerinin de imza verdiğini söyledi

08 Haziran 2012 Cuma 14:49
390 Okunma
KYB'den de Maliki için imza
ERBİL - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve partisi KYB'nin, Maliki hükümetinin düşürülmesiyle ilgili girişime destek vermekten kaçındığı yolundaki haberlerin ardından, partinin yayın organı PUKmedia'da Azad Cündiyani'nin bir açıklaması yayımlandı.

Cündiyani, KYB'nin Irak meclisindeki milletvekillerinin, Maliki hükümetinin düşürülmesi için gerekli imzaları daha önce partinin yetkili kuruluna teslim ettiklerini bildirdi.  ündiyani, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile stratejik ilişkileri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: 
"KYB ile KDP ortak bir stratejiye sahip. Öte yandan bizim sadece Sünni partiler ile değil Şii partiler ile de ilişkilerimiz var. Bütün Iraklıların haklarının korunmasını istiyoruz. Ancak KDP ile olan ortak stratejimiz gereği bizim için en önemli konu ve öncelik tabii ki Kürtlerin haklarının korunmasıdır." 
Cündiyani, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin tutumuna ilişkin olarak da, "Sayın Mam Celal, kanunlar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyor. Herkese eşit mesafede durarak cumhurbaşkanlığı görevini yapıyor" dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:50
Anahtar Kelimeler:
Maliki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ