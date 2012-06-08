KYB'den de Maliki için imza

ERBİL - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve partisi

'nin, Maliki hükümetinin düşürülmesiyle ilgili girişime destek vermekten kaçındığı yolundaki haberlerin ardından, partinin yayın organı PUKmedia'da Azad Cündiyani'nin bir açıklaması yayımlandı.



Cündiyani, KYB'nin Irak meclisindeki milletvekillerinin, Maliki hükümetinin düşürülmesi için gerekli imzaları daha önce partinin yetkili kuruluna teslim ettiklerini bildirdi. ündiyani, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile stratejik ilişkileri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"KYB ile KDP ortak bir stratejiye sahip. Öte yandan bizim sadece Sünni partiler ile değil Şii partiler ile de ilişkilerimiz var. Bütün Iraklıların haklarının korunmasını istiyoruz. Ancak KDP ile olan ortak stratejimiz gereği bizim için en önemli konu ve öncelik tabii ki Kürtlerin haklarının korunmasıdır."

Cündiyani, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin tutumuna ilişkin olarak da, "Sayın Mam Celal, kanunlar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyor. Herkese eşit mesafede durarak cumhurbaşkanlığı görevini yapıyor" dedi.