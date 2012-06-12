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Kuzey Kore’de açlık tehlikesi

BM: milyonlarca çocuk gerekli gıdayı alamıyor

Kuzey Kore’de açlık tehlikesi

BM: milyonlarca çocuk gerekli gıdayı alamıyor

12 Haziran 2012 Salı 09:23
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Kuzey Kore’de açlık tehlikesi

BM, Kuzey Kore'de milyonlarca çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi için gerekli gıda, ilaç ve sağlık hizmetlerini alamadığını bildirdi.
BM'nin raporunda, bu durumun tüm nesli yetersiz beslenme ve büyümeyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.
Kuzey Kore'de 5 yaşın altındaki çocukların yaklaşık üçte birinin gelişiminin normal olmadığı, onlarcasının temiz su ve hijyen koşulları yoksunluğu yüzünden ishalden öldüğü kaydedildi.
BM'nin Kuzey Kore'deki insani durumla ilgili ayrıntılı raporunda, ülkedeki hastanelerin temiz, ancak malzemeden yoksun bulunduğu, hastanelerde su, elektrik ve ilacın sınırlı olduğu ifade edildi.
Başkent Pyongyang'da insanların göreceli olarak daha rahat bir yaşam sürdüğü, ancak ülkenin kalanında durumun vahim olduğu vurgulandı.
Raporda, nüfusun üçte ikisini oluşturan yaklaşık 16 milyon kişinin hükümetin ayda iki kez karneyle verdiği yardımlarla geçindiğine işaret edildi.
Kuzey Kore, 24 milyon nüfusunun ihtiyacını karşılayacak miktarda gıda üretemiyor, dışardan satın aldıkları ve dış yardımlarla eksiklerini gidermeye çalışıyor.
BM bu yıl için Kuzey Kore'ye 198 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 05:46
Anahtar Kelimeler:
GıdaKuzey KoreAçlıkçocukBeslenme
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