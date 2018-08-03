Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95605
ALTIN
197.361
DOLAR
5.0739
STERLİN
6.6027
EURO
5.8731
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

"Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarlı bir tavır içinde olmadığını belirtti.

"Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarlı bir tavır içinde olmadığını belirtti.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:52
0 Okunma
"Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözün çok gerisinde olduğunu söyledi.

Pompeo, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma sözü verdiğini hatırlatarak, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadesini kullandı.

Pompeo, öte yandan hala istedikleri nihai sonuca erişmek için gidilecek yola sahip olduklarını görebildiklerini kaydetti.

Nisan ayından bu yana Kuzey Pyongyang'ı üç kez ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur'da haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki zirveye de refakat etmişti.

Pompeo, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda yürütülen müzakerelere liderlik ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanıMike PompeoASEAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı
Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı
Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi
Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi
Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü
Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü
Chicago'da artan şiddet olayları protesto edildi
Chicago'da artan şiddet olayları protesto edildi
Gazze'nin yeniden imarı için verilen sözlerin çoğu tutulmadı
Gazze'nin yeniden imarı için verilen sözlerin çoğu tutulmadı
Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor
Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor
Rus askeri polisi Golan Tepeleri'nde konuşlandırılacak
Rus askeri polisi Golan Tepeleri'nde konuşlandırılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ