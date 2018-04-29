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'Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Trump, Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceklerini vurguladı.

'Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Trump, Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceklerini vurguladı.

29 Nisan 2018 Pazar 13:22
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'Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz'

WASHINGTON 

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Trump-Moon ile görüşmesinde, Moon'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27 Nisan'da yaptığı görüşmenin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca Kuzey Kore üzerinde ABD öncülüğünde uygulanan maksimum baskı politikasının Pyongyang yönetimini bugünkü çizgisine getirdiği konusunda iki liderin mutabık kaldığı belirtildi.

"Nükleerden arınma süreci bölgeye barış getirecek"

Görüşmede ayrıca, Kore Yarımadasında tam, kesin ve geri dönülemez bir nükleerden arınma sürecinin bölgeye refah ve barış getireceğine dikkat çekildiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinde de Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor. 

AA

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