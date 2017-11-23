Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105734
ALTIN
162.836
DOLAR
3.9195
STERLİN
5.2159
EURO
4.6435
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor

Kuzey Kore, bir askerinin Güney'e kaçarken vurulmasının ardından sınırdaki askerlerini değiştiriyor.

Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor

Kuzey Kore, bir askerinin Güney'e kaçarken vurulmasının ardından sınırdaki askerlerini değiştiriyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 16:04
0 Okunma
Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor

Kuzey Kore'nin, bir askerinin Güney Kore'ye geçmeye çalışırken vurulmasının ardından sınırdaki askerlerini değiştirdiği bildirildi.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kuzey Koreli bir askerin geçen hafta Güney'e kaçarken silah arkadaşları tarafından vurularak yaralanmasının ardından sınırdaki askerlerin değiştirildiği belirtildi.

Yetkili, Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında görev yapan güvenlik görevlilerinin hepsini değiştirdiğine ilişkin bilgi aldıklarını ifade ederek, sınırdaki askeri birlikten sorumlu komutan ve kıdemli askerlerin büyük ihtimalle cezalandırılacağını söyledi.

Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri paylaşılmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil
Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil
'65 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'da'
'65 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'da'
Bakan Kurtulmuş Sudan'da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı
Bakan Kurtulmuş Sudan'da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı
Çinli Model, ülkesinden özür diledi.
Çinli Model, ülkesinden özür diledi.
TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği
TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği
'Bosna Kasabı' suçlu bulundu
'Bosna Kasabı' suçlu bulundu
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 30 kadın ve çocuk öldü
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 30 kadın ve çocuk öldü
Barzani'den 'Bağdat' açıklaması
Barzani'den 'Bağdat' açıklaması
Lübnan Genelkurmay Başkanından 'İsrail tehdidine hazır olun' emri
Lübnan Genelkurmay Başkanından 'İsrail tehdidine hazır olun' emri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ