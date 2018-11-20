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Kuzey Kore sınırdaki 10 nöbet noktasını imha etti

Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) 10 nöbet noktasını imha ettiği bildirildi.

Kuzey Kore sınırdaki 10 nöbet noktasını imha etti

Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) 10 nöbet noktasını imha ettiği bildirildi.

20 Kasım 2018 Salı 13:53
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Kuzey Kore sınırdaki 10 nöbet noktasını imha etti

ANKARA 

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülke arasında eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'deki 10 nöbet noktasını imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, imha planıyla ilgili Güney Kore'yi pazar günü haberdar etmesinin ardından Kuzey Kore'nin, bugün yerel saatle 15.00 sularında nöbet noktalarını imha ettiği bilgisi yer aldı.

Kuzey ve Güney Kore'nin daha önce, DMZ'deki 11'er nöbet noktasını yok etme konusunda anlaşmaya vardığı ancak sonra tarihsel açıdan değer taşıyan birer tanesini muhafaza etme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Bakanlık, geçen ay sonunda, Kuzey Kore ve Birleşmiş Milletler komutası ile Koreler arasında, gerilimi azaltma, istenmeyen çatışmaları önleme ve ortak güveni inşa etme amacıyla varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'de Ortak Güvenlik Alanı'ndaki nöbet noktaları ile silahlı askerleri ve ateşli silahları geri çekme çalışmasının sona erdiğini açıklamıştı.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore10 Nöbet Noktası
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