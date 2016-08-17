Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kuzey Kore plütonyum ürettiğini kabul etti

Kuzey Kore, Yongbyon'daki nükleer tesiste plütonyum üretimine yeniden başladığını duyurdu.

Kuzey Kore plütonyum ürettiğini kabul etti

Kuzey Kore, Yongbyon'daki nükleer tesiste plütonyum üretimine yeniden başladığını duyurdu.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 15:33
627 Okunma
Kuzey Kore plütonyum ürettiğini kabul etti

 Kyodo ajansının haberinde, Kuzey Kore Atom Enerjisi Enstitüsüne bağlı nükleertesis yetkililerinin, Yongbyon kompleksindeki "grafit modeli reaktörden boşaltılan nükleer yakıt çubuklarını yeniden işlediği" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımı için yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu da "planlandığı üzere" ürettiğini açıklayan enstitü, Kuzey Kore'nin ürettiği plütonyum ve zenginleştirilmiş uranyum miktarı hakkında ise bilgi vermedi.

Kuzey Kore Atom Enerjisi Enstitüsü, 5. kez nükleer deneme yapma ihtimalini göz ardı etmeyerek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar konusunda "küçültme, hafifletme ve çeşitlendirme"de başarıya ulaştığını savundu. Enstitü, ABD'nin tehdidine rağmen nükleer denemelerinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Atom Enerji Enstitüsünün açıklaması, Pyongyang'ın 2013'te kompleksteki 5 megavatlık reaktörü ve diğer nükleer tesisleri yeniden faaliyete geçireceğini ilan etmesinin ardından ilk resmi açıklama niteliği taşıyor.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 15:35
Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreNükleerYongbyon KompleksiPlütonyumUranyum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ