Kuzey Kore plütonyum ürettiğini kabul etti

Kyodo ajansının haberinde, Kuzey Kore Atom Enerjisi Enstitüsüne bağlı nükleertesis yetkililerinin, Yongbyon kompleksindeki "grafit modeli reaktörden boşaltılan nükleer yakıt çubuklarını yeniden işlediği" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımı için yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu da "planlandığı üzere" ürettiğini açıklayan enstitü, Kuzey Kore'nin ürettiği plütonyum ve zenginleştirilmiş uranyum miktarı hakkında ise bilgi vermedi.

Kuzey Kore Atom Enerjisi Enstitüsü, 5. kez nükleer deneme yapma ihtimalini göz ardı etmeyerek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar konusunda "küçültme, hafifletme ve çeşitlendirme"de başarıya ulaştığını savundu. Enstitü, ABD'nin tehdidine rağmen nükleer denemelerinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Atom Enerji Enstitüsünün açıklaması, Pyongyang'ın 2013'te kompleksteki 5 megavatlık reaktörü ve diğer nükleer tesisleri yeniden faaliyete geçireceğini ilan etmesinin ardından ilk resmi açıklama niteliği taşıyor.