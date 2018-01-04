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Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı

Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen Koryo Havayolları, Pekin-Pyongyang uçuşları haftada 3'ten 2'ye düşürdü.

Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı

Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen Koryo Havayolları, Pekin-Pyongyang uçuşları haftada 3'ten 2'ye düşürdü.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:00
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Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı

ANKARA

Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen tek firma olan Koryo Havayollarının, iki ülke arasındaki uçuşları azalttığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Koryo Havayollarından bir yetkili, Pyongyang-Pekin arasında haftada 3 olan uçuş sayısını 2'ye düşürdüklerini kaydetti.

Haftalık 2 uçuş programına şubat ayı sonuna devam edeceklerini belirten yetkili, aralık ayında askıya alınan Pyongyang ile Çin'in Şınyang kenti arasındaki uçuşların ise bu ay içinde tekrar başlayacağını ifade etti.

Pyongyang-Pekin rotasında uçan bir diğer şirket olan Çin Havayolları, talebin azlığını gerekçe göstererek kasım ayında seferleri askıya almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KorePekinUçuş
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