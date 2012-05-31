“Kuzey Kore, nükleer silaha sahip bir devlettir“

SEUL - Kuzey Kore'nin 13 Nisan'da parlamentodaki oturumunda revize edilen ve Kuzey Kore'nin resmi internet sitesi Naenara'da (Vatanım) yayımlanan yeni anayasa metnine göre, "Ulusal Savunma Kurulu Başkanı Kim Jong-İl, ülkemizi siyasi ideoloji anlamında yenilmez, nükleer silahla mücehhez bir devlet ve başa çıkılmaz bir askeri kuvvet yapmış, bu güçlü ve refah bir ulusun inşası yolunu açmıştır" deniliyor.

Kuzey Kore'de 9 Nisan 2010'da yapılan bir önceki revizyonda "nükleer silahla mücehhez bir devlet" tanımı bulunmuyordu.

Anayasaya bu ibarenin konmasının uluslararası toplumun Pyongyang'ı atom silahından vazgeçmesine ikna çabalarını karmaşık hale getirmesinden endişe ediliyor.