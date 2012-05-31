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“Kuzey Kore, nükleer silaha sahip bir devlettir“

Kuzey Kore'nin yeni anayasasında, ilk kez ülkenin nükleer kuvvet statüsü dile getiriliyor.

“Kuzey Kore, nükleer silaha sahip bir devlettir“

Kuzey Kore'nin yeni anayasasında, ilk kez ülkenin nükleer kuvvet statüsü dile getiriliyor.

31 Mayıs 2012 Perşembe 14:10
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“Kuzey Kore, nükleer silaha sahip bir devlettir“

SEUL  - Kuzey Kore'nin 13 Nisan'da parlamentodaki oturumunda revize edilen ve Kuzey Kore'nin resmi internet sitesi Naenara'da (Vatanım) yayımlanan yeni anayasa metnine göre, "Ulusal Savunma Kurulu Başkanı Kim Jong-İl, ülkemizi siyasi ideoloji anlamında yenilmez, nükleer silahla mücehhez bir devlet ve başa çıkılmaz bir askeri kuvvet yapmış, bu güçlü ve refah bir ulusun inşası yolunu açmıştır" deniliyor.

Kuzey Kore'de 9 Nisan 2010'da yapılan bir önceki revizyonda "nükleer silahla mücehhez bir devlet" tanımı bulunmuyordu.

Anayasaya bu ibarenin konmasının uluslararası toplumun Pyongyang'ı atom silahından vazgeçmesine ikna çabalarını karmaşık hale getirmesinden endişe ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 06:11
Anahtar Kelimeler:
Nükleer
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