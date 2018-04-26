Kuzey Kore liderinden Güney'e 'tarihi adım'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapacağı tarihi liderler buluşması için iki ülke arasındaki ateşkes sınırından Güney'e yürüyerek geçeceği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasındaki zirve programının detaylarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Zirve programının, iki ülke lideri arasındaki kişisel bağları geliştirmeye yönelik etkinliklere ve nükleer silahsızlanma gündemine odaklanacağını ifade eden Im, Moon ve Kim'in tarihi zirve için iki ülke arasındaki Panmunjom ateşkes köyünde saat 09.30'da bir araya geleceğini açıkladı.

Güney'e adım atacak ilk lider

Im, Kim'in Panmunjom'daki ateşkes hududundan yürüyerek Güney'e geçeceğini ve böylece 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olacağını belirtti.

İki liderin sınır çizgisinde buluştuktan sonra zirvenin yapılacağı ateşkes köyünün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne kadar birlikte kısa bir yürüyüş yapacağını, burada Kim'i Güney Kore askerlerinden oluşan tören mangasının karşılayacağını ifade eden Im, Kim'in şeref kıtasını selamlayan ilk Kuzey Kore lideri olacağının altını çizdi.

Liderlerin Barış Evi'ndeki kısa bir sohbetin ardından saat 10.30'da resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Barış ağacı

Görüşmenin ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanın dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz" yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

Genel Sekreter Im, liderlerin eşlerinin zirveye katılıp katılmayacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

Kim-Moon zirvesi sınırın Güney Kore tarafında yapılan ilk buluşma olacak. 2000 ve 2007 yıllarında düzenlenen önceki iki liderler zirvesi Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılmıştı.

Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.