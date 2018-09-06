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Kuzey Kore lideri Kim sözünü yineledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası ve gelecekteki tüm uzun menzilli füze denemelerini durdurma konusundaki kararlılığını yineledi.

Kuzey Kore lideri Kim sözünü yineledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası ve gelecekteki tüm uzun menzilli füze denemelerini durdurma konusundaki kararlılığını yineledi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:21
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Kuzey Kore lideri Kim sözünü yineledi

SEUL

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ay içinde yapacağı zirvenin detaylarını görüşmek üzere Pyongyang'da bulunan Güney Kore heyeti kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan ve tehditlerden arındırma sözünü tekrarladı.

Kim'in, iki Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yarımadada kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili konularda heyetle "samimi bir şekilde" görüştüğü belirtildi.

Habere göre, Kim görüşmede, Kore Yarımadası'ndan gelen savaş korkusunu ve silahlı çatışma tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak, yarımadayı nükleer silah ve tehditten arınmış bir "barış beşiğine" dönüştürmek yönündeki kararlı duruşunu ve isteğini dile getirerek Kuzey ve Güney'in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırma çabalarını daha da ileri götürmesi gerektiğini söyledi.

- "Kim, uluslararası toplumun kararlılığından şüphe duymasından ötürü hayal kırıklığını dile getirdi"

Kuzey Kore lideri ile görüşen Güney Kore heyetine başkanlık eden, Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, basına yaptığı açıklamada, Kim Jong-un'un, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki sözünü pek çok kez yinelediğini ve uluslararası toplumun kararlılığından şüphe duymasından ötürü hayal kırıklığını dile getirdiğini aktardı.

Chung, "Kim, nükleer silahların yok edilmesi için gerekli adımları öncelikli olarak attığını ve iyi niyet önlemlerinin, benzer önlemlerle karşılandığını görmek istediğini söyledi." dedi.

Kim’in, ülkedeki nükleer deneme sahasını imha etmenin, "gelecekteki uzun menzilli balistik füze denemelerinin tamamen askıya alınması anlamına geldiğini" söylediğini aktaran Chung, Kuzey Kore liderinin, iyi niyet önlemleriyle karşılanması durumunda, nükleer enerjiye yönelik "daha aktif" tedbirler alacağını belirttiğini kaydetti.

Chung, Moon'un, 18-20 Eylül'de Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Nükleer deneme sahası imha edilmişti

Nükleer Araştırma Enstitüsü, mayıs ayında, Punggye-ri'deki tüm tünellerin imha edildiğini ve girişlerinin kapatıldığını duyurmuştu. Nükleer deneme sahasında tünellerin yanı sıra bazı tesislerin ve gözlem noktalarının da ortadan kaldırıldığı belirtilmişti.

Güney Koreli heyet Kuzey Kore lideriyle görüştü

Güney Kore Devlet Başkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un başkanlığındaki 5 kişilik heyet, dün Kuzey Kore lideri ile görüşmüş ve Kim'e Moon'un özel mektubunu iletmişti.

Chung ve beraberindekiler mart ayında da Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve Kim Jong-un ile görüşmüştü. Görüşmenin adından nisan ayında Moon Jae-in ile Kim Jong-un arasında Panmunjom Ateşkes Köyü'nde tarihi bir zirve gerçekleşmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeler arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki liderin bu ay, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKuzey Kore Lideri Kim Jong-UnNükleer Silah
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