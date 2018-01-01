Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.810
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün...
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
A Milliler, 2017'de...
A Milliler, 2017'de...

Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit

Kuzey Kore lideri Kim, "ABD, nükleer silahlar için butonun daima masamın üzerinde olduğunu bilmeli." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit

Kuzey Kore lideri Kim, "ABD, nükleer silahlar için butonun daima masamın üzerinde olduğunu bilmeli." dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:46
0 Okunma
Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit
banner84

ANKARA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek "nükleer butonun" daima masasının üzerinde olduğunu söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu belirtti.

ABD'nin asla kendisine ve ülkesine yönelik bir savaş başlatamayacağını kaydeden Kim, "ABD, nükleer silahlariçin butonun daima masamın üzerinde olduğunu bilmeli." dedi.

Kim, nükleer silahların yalnızca güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda kullanılacağını ifade ederek "ABD, Kuzey'in nükleer gücünün tehdit değil, gerçek olduğunun farkında olmalı." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri, "Nükleer silah başlıklarını ve balistik füzeleri kitlesel şekilde üretmemiz ve bunların mevzilenmesini hızlandırmamız gerek." diye konuştu.

Kuzey Kore, PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderebilir

Kim Jong-un, Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi çağrısında bulundu.

Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etti.

Kim, "Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır. Kış Olimpiyatlarının başarılı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

"Heyet gönderilmesi dahil çeşitli adımlar atmaya hazırız." diyen Kuzey Kore lideri, bu amaçla iki Kore'den yetkililerin acilen buluşabileceklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreTehditNükleerABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni yıl coşkusu başladı
Yeni yıl coşkusu başladı
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Eylemler İran'ın siyasetine eleştiridir
Eylemler İran'ın siyasetine eleştiridir
Yemen'de hava saldırısı
Yemen'de hava saldırısı
Doğu Gutalı Kasım, Kerim bebeğin kaderini paylaşıyor
Doğu Gutalı Kasım, Kerim bebeğin kaderini paylaşıyor
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!
Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!
Kudüs protestosunda göstericiler yaralandı
Kudüs protestosunda göstericiler yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ