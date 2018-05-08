Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100553
ALTIN
180.930
DOLAR
4.2919
STERLİN
5.7960
EURO
5.0946
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore yönetimi Güney Kore'nin Incheon kentinin bağlı olduğu uçuş bilgilendirme bölgesini kullanmak için BM'ye başvuruda bulundu.

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore yönetimi Güney Kore'nin Incheon kentinin bağlı olduğu uçuş bilgilendirme bölgesini kullanmak için BM'ye başvuruda bulundu.

08 Mayıs 2018 Salı 15:07
0 Okunma
Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahasından geçen yeni bir uluslararası uçuş rotası açmak üzere Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Koreli yetkililer, başkent Pyongyang'dan üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlar için Güney Kore'nin batısındaki liman şehri Incheon'un bağlı olduğu uçuş bilgilendirme bölgesini (FIR) kullanmak için ICAO'ya başvurdu.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Noh Kyu-duk da gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey'in ICAO'ya yaptığı başvuruyu incelemeye aldıklarını belirtti.

"Dünyaya 'normal' bir devlet olduğumuz izlenimini vermek istiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, adımın Kuzey'in dış dünya ile ilişkilerini ve diplomatik erişimini genişletmeye yönelik bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, Pyongyang yönetiminin bu yolla BM yaptırımlarının olumsuz etkilerini hafifletmek ve dünyaya "normal" bir devlet olduğu izlenimi vermek istediğine işaret etti.

Pyongyang'ın adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay sonunda yapılan tarihi liderler zirvesinin ardından geldi. İki ülke liderleri, zirve sonunda imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkes durumunun ABD ve Çin'in dahil olacağı 3'lü ve 4'lü görüşmelerle yıl sonuna kadar kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi konusunda anlaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreGüney Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan bir darbecinin daha iltica talebini kabul etti
Yunanistan bir darbecinin daha iltica talebini kabul etti
Belçika'da 20 bin civciv gazla itlaf edildi
Belçika'da 20 bin civciv gazla itlaf edildi
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon
Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu
Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu
İtalya’daki siyasi belirsizlikler ekonomiyi vurabilir
İtalya’daki siyasi belirsizlikler ekonomiyi vurabilir
Çad tam başkanlık sistemine geçti
Çad tam başkanlık sistemine geçti
Ermenistan'ın yeni başbakanı belli oldu
Ermenistan'ın yeni başbakanı belli oldu
Tehlike çanları Air France için çalıyor
Tehlike çanları Air France için çalıyor
Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı
Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ