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Kuzey Kore Dışişleri Bakanından Netanyahu'ya tepki

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Twitter hesabından sert dille eleştirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanından Netanyahu'ya tepki

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Twitter hesabından sert dille eleştirdi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:56
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanından Netanyahu'ya tepki

Kuzey Kore, İran halkını kuraklıktan kurtarma önerisinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında "Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada Gazze'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor." paylaşımını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtarmaya yardım edecek gelişmiş su teknolojilerini internette yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Netanyahu, detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça internet sitesi kurarak bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istediğini söylemişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Koreİranİsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuRi Yong-ho
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