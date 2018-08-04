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Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir." dedi.

Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:55
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Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürmesini kınadı.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Ri, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemeleri konusunda ilan ettiği moratoryum gibi "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Ri, Kuzey Kore ve ABD arasında tam anlamıyla güvenin tesis edilmesi için her iki tarafın eş zamanlı adımlar atması gerektiğine işaret ederek "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo, herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreABDye Yaptırım Tepkisi
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