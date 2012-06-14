Kuzey Irak Yönetimi idamdan vazgeçiyor

ERBİL - Kuzey Irak parlamentosundan yapılan açıklamada, idam cezalarının Barzani'nin onayıyla birlikte ömür boyu hapis cezasına çevrildiği kaydedildi. Yasa kapsamında ayrıca, ihtilaflı tarafların uzlaşmaları halinde çeşitli ceza indirimleri de öngörülüyor.



Parlamentonun İnsan Hakları Komisyonu üyesi Bekir Kerim Muhammed, özellikle infaz edilmemiş idam cezalarının hafifletilmesi konusunda halktan talepler geldiğine işaret ederek, "Af kararı, idam cezasının kaldırılmasına yönelik küresel eğilimle de paralel" diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navy Pillay, bu ay içinde yaptığı açıklamada, Irak'ı, 34'ü Haziran ayında olmak üzere, 2011 yılının Ekim ayından bu yana 63 idam kararını infaz ettiği gerekçesiyle eleştirmiş ve dünya genelinde yaklaşık 150 ülkenin aldığı karar doğrultusunda, idam cezasına derhal son vermesi ya da ertelemesi çağrısında bulunmuştu.