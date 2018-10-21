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Kuveyt ve Moritanya'dan Suudi Arabistan'a destek

Moritanya ve Kuveyt Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından alınan kararlara destek verdi.

Kuveyt ve Moritanya'dan Suudi Arabistan'a destek

Moritanya ve Kuveyt Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından alınan kararlara destek verdi.

21 Ekim 2018 Pazar 16:42
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Kuveyt ve Moritanya'dan Suudi Arabistan'a destek

Moritanya ve Kuveyt'ten, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından alınan kararlara destek açıklamaları geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Kral Selman'ın aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını, bunun Suudi Arabistan'ın hukuka olan saygısını yansıttığını bildirdi.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kaşıkçı olayında şeffaf soruşturma ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan Kralı Selman tarafından alınan kararlar takdir edildi.

Novakşot yönetiminin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, suça karışanların yargılanması için Suudi Arabistan'ın yargısına, gücüne ve iradesine inandığı vurgulandı.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Umman, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Cibuti Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Kral Selman bu olayın ardından yüksek rütbeli 5 yetkiliyi görevden almış ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

Konuya ilişkin soruşturma kapsamında 18 Suudi Arabistan vatandaşı da gözaltına almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MoritanyaCemal KaşıkçıSelman Bin Abdulaziz
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