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Kuveyt'ten Kuzey Kore'ye yaptırım

Kuveyt, Kuzey Kore uçak seferlerinin durdurulması ve bu ülkeye yönelik işçi vizelerinin askıya alınması kararı verdi.

Kuveyt'ten Kuzey Kore'ye yaptırım

Kuveyt, Kuzey Kore uçak seferlerinin durdurulması ve bu ülkeye yönelik işçi vizelerinin askıya alınması kararı verdi.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:24
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Kuveyt'ten Kuzey Kore'ye yaptırım

Kuveyt'in Kuzey Kore'ye yönelik "karşılıklı uçak seferlerinin durdurulması ve işçi vizelerinin askıya alınması" şeklinde bazı kararlar aldığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, doğrudan karşılıklı uçuşların durdurulması gibi Kuzey Kore'ye karşı bir dizi uygulamalar başlatıldı.

Kuveyt'in, Kuzey Kore'ye yönelik "işçi vizelerinin askıya alınması, ticari faaliyetlerinin durdurulması ve ticari ruhsat verilmemesi" gibi bazı kararlar aldığı belirtilen haberde, "ülkede çok sayıda Kuzey Koreli iş gücü bulunduğu" şeklindeki iddialar ise yalanlandı. Kuveyt'in, Kuzey Kore'ye yaptırım kararı alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın hükümet yetkililerinin bulunduğu ulusal bir komite oluşturmaya başladığına işaret edilen haberde, söz konusu komitenin "Kuzey Kore'ye para transferi ve Kuveyt Ekonomik Kalkınma Fonu tarafından sağlanan kredilerin durdurulması ile Kuzey Kore'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısının azaltılması" gibi tavsiye niteliğinde bazı kararlar aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Kuveytli şirket ya da finans kurumlarının, Kuzey Kore'de temsilcilik veya şube açmasının da yasaklandığı ifade edildi.

    AA

    Anahtar Kelimeler:
    KuveytKuzey KoreBMGK
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