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Kuveyt medyasından Erdoğan'ın ziyaretine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

Kuveyt medyasından Erdoğan'ın ziyaretine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:15
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Kuveyt medyasından Erdoğan'ın ziyaretine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

"El-Enba" gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretini okuyucularına manşetten duyurdu. Gazete, "Kuveyt ve Türkiye, Stratejik Ortaklık" manşetiyle verdiği haberin ayrıntılarında "ziyaretin sıcak ve dostane bir atmosferde geçtiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda stratejik iş birliğine dönüştüğü" vurgusu yaptı.

Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinde iki ülke ilişkilerini daha geniş alanlara taşımak için üç farklı alanda anlaşma imzalandığını kaydeden gazete, başta Körfez krizi olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de iki ülke liderleri tarafından ele alındığını ve çözümleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu aktardı.

"Kuveyt-Türkiye ilişkileri üç yeni anlaşmayla taçlandı"

"El-Ceride" gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine "Emir-Erdoğan Zirvesi" başlığıyla ilk sayfadan yer verdi. Haberin ayrıntılarına tam sayfa ayıran gazete, Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan üç yeni anlaşmayla taçlandığını ifade etti.

Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşıyan Kuveyt'in "Eş-Şahid" gazetesi de iki ülke liderlerinin bölgenin önemli sorunlarını ele aldıklarına dikkati çekti. Erdoğan'ın bir Türk şirketi tarafından yapımı devam eden Kuveyt Havalimanı'nın yolcu terminalini yerinde gördüğünü kaydeden gazete, ziyaretin hem iki ülke ilişkileri hem de bölge sorunlarının çözümü açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilk sayfasında yer veren "En-Nehar" gazetesi ise bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ziyarette, bölgedeki sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gelmiş, salı günü yapılan resmi karşılama ve görüşmelerin ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından onuruna verilen yemeğin ardından aynı gün Katar’a hareket etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKuveyt Ziyareti
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