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Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda kurduğu hastane, yemek üretim tesisi ve ekmek fabrikasıyla hacı adaylarına hizmet veriyor.

Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda kurduğu hastane, yemek üretim tesisi ve ekmek fabrikasıyla hacı adaylarına hizmet veriyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:32
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Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda kurduğu hastane, yemek üretim tesisi ve ekmek fabrikasıyla hacı adaylarına hizmet veriyor.

Başkanlığın Mekke'de kurduğu 120 yataklı hastane ile diğer tesisler gazetecilere tanıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Muhammed Zeyid Özel, yaptığı açıklamada, yemek üretim tesislerinin yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip olduğunu belirtti.

Tesislerde, günde 55 bin kişilik yemek yapıldığını anlatan Özel, yemeklerde kullanılan ürünlerin çoğunun Türkiye'den getirildiğini bildirdi.

Ödüllü mutfak yine ödüle aday

Özel, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl başlattığı uygulama kapsamında hacı adaylarına verilen kumanyaların da tesislerde hazırlandığını ifade etti.

Kumanya dağıtımının Arafat vakfesi sırasında da gerçekleştirileceğini söyleyen Özel, Arafat'taki kumanyalara Türkiye'den getirilen "yaprak sarması" gibi özel yiyeceklerin de ilave edileceğine dikkati çekti.

Ekmek fabrikasında poğaça ve kruvasan da üretildiğini aktaran Özel, Diyanet İşleri Başkanlığının yemek üretim tesislerinin önceki yıllarda Mekke Belediyesinden "en iyi mutfak" ödülünü aldığını, bu yıl da ödüle aday olduklarını sözlerine ekledi.

13 hacı adayı hayatını kaybetti

Mekke Sağlık Ekip Başkanı Dr. Faruk Görgülü, hastanede düzenlediği toplantıda, 120 yataklı hastane, 4 sağlık merkezi ve 11 sağlık ocağı ile hacı adaylarına hizmet verdiklerini söyledi.

Tedavilerde Türkiye'den getirilen ilaçların kullanıldığına işaret eden Görgülü, Arafat'ta ise sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla 3 çadır hastane kurulacağını bildirdi.

Sağlık hizmetlerinde 418 kişinin görev aldığını vurgulayan Görgülü, bugüne kadar 37 bin kişinin muayene edildiğini ifade etti.

Görgülü, Mekke'de 11, Medine'de ise 2 hacı adayının hayatını kaybettiğini aktardı.

AA

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