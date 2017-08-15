Kutsal topraklarda 54 hacı adayı hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için ülke dışından gelen hacı adaylarından şu ana kadar 54'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, hacı adaylarının ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmezken, genel olarak "hava sıcaklığı ve kutsal topraklara gelen hacı adaylarının yaş ortalamalarının yüksek olması" gibi nedenlere bağlı ölüm vakalarının yaşandığı kaydedildi.

728 bin hacı adayı kutsal topraklarda

Öte yandan Pasaport Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün gece itibarıyla hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara ulaşan hacı adaylarının sayısı 728 bin 98 kişiye ulaştı.