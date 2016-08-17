Kutsal topraklar mobil rehberle gezilebilecek

Suudi Arabistan'ın Um Kura Üniversitesi bünyesinde bilişim alanında çalışmaların yapıldığı Mekke Vadisi Halkla İlişkiler Müdürü Macid Abdullah Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil uygulama "AlMaqsad" hakkında bilgi verdi.

Programın üç boyutlu olarak kullanılabileceğini belirten Yahya, “Mekke Vadisi tarafından geliştirilen uygulamayla Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye sistemler yerleştirildi. Yazılım ve donanımdan oluşan bu sistemin hedefi, internet bağlantısına gerek kalmadan ziyaretçilerin konumunu belirleyip gitmek istedikleri yere yönlendirmek." dedi.

Türkçe dil desteği eklenecek

Yahya, şu anda İngilizce ve Arapça hizmet veren programa yakında Türkçe dil desteğinin de ekleneceği bilgisini verdi.

Mekke Vadisi'nde AlMaqsad'ın yanı sıra birçok uygulama ve ürünün geliştirildiğini aktaran Yahya, "Kutsal Mekke kentinde yapılan bu başarılı çalışmalar bütün Müslümanlar gibi bizlere de gurur veriyor." diye konuştu.

Um Kura Üniversitesi bünyesinde kurulan Mekke Vadisi, bilişim alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten birçok firmaya ev sahipliği yapıyor.