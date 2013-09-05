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Kürt Konferansı yine ertelendi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelenmesi kararında, taraflar arasındaki iktidar mücadelesinin etkili olduğu belirtildi

Kürt Konferansı yine ertelendi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelenmesi kararında, taraflar arasındaki iktidar mücadelesinin etkili olduğu belirtildi

05 Eylül 2013 Perşembe 16:40
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Kürt Konferansı yine ertelendi

ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelenmesi kararında, taraflar arasındaki iktidar mücadelesinin etkili olduğu belirtildi.

Erbil'de düzenlenmesi planlanan  Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelenmesi kararının yankıları devam ediyor. Hazırlık Komitesi,Kürt bölgesinde 21 Eylül’de yapılacak genel seçimleri gerekçe göstererek konferansı 25 Kasım'a erteledi.

"Kuzey-güney arasındaki iktidar mücadelesi olarak" olarak adlandırılan tartışma nedeniyle konferansın ertelendiği belirtiliyor.

Delegeler üzerinde anlaşma sağlanamadı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Hazırlık Komitesi'nde, hangi ülkeden kaç delegenin davet edileceği konusunda taraflar arasında başından beri bir uzlaşıya varılamadı. Özellikle PKK ve Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) temsil eden üyelerle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi temsil edenler arasında delegelerin paylaşımı konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

PKK, Türkiye, İran ve Suriye'den kendisine yakın grupların kongrede daha fazla temsil hakkı olduğunu savunurken, IKBY, ev sahibi olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki Kürtlerle, Irak Kürtlerinin eşit sayıda temsil edilmesi talebinde bulundu. Komşularını rahatsız edecek herhangi bir sonucun çıkmasını istemeyen Barzani'nin, karşı yöndeki taleplere müsaade etmemesi, konferansın ertelenmesine neden oldu.

Barzani, "katliam yok" dedi

Taraflar arasında Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak da anlaşmazlık çıktı. PKK ve PYD, Suriye'de Kürtlere yönelik bir katliam olduğunda ısrar ederken, Barzani, iddiaların araştırılması için Kürt Ulusal Konferansı bünyesinde 7 kişilik bir komisyon kurulmasını sağladı. Komisyon, hazırladığı raporda Suriye'de Kürtlere yönelik katliam olduğu iddialarını doğrulamadı. Bu tutum, taraflar arasındaki anlaşmazlığın daha da derinleşmesine neden oldu. 

Kerküki: "Ertelemenin nedeni seçimler"

Hazırlık Komitesi'nin KDP’li üyesi Kemal Kerküki, konferansın IKBY'deki genel seçimler nedeniyle ertelendiğini savundu.

"Delegelerin paylaşımı konusunda anlaşamadık"

Hazırlık Komitesi Üyesi Azadi İnisiyatifi Koordinatörü Adem Özcaner ise bazı üyelerin teklifi üzerine oy çokluğu ile konferansın ertelenmesine karar verdiklerini belirterek, "Saatler süren tartışmalar yaptık. Çoğunluğun kararıyla kongrenin, 25 Kasım'a ertelenmesine karar verdik. Kongreyi ertelememizin resmi nedeni bölgedeki seçimlerdir" dedi.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 16:41
Anahtar Kelimeler:
KürT
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