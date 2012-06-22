Küresel vicdan oluşmalı

RIO DE JANERIO

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda (Rio+20 Zirvesi) Genel Kurul'a hitap etti.

Başbakan Erdoğan, ''çocukların katledildiği bir dünyada hiç kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağının'' altını çizerek ''Kadınların, sivillerin acımasızca öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Yoksulluk, hukuksuzluk, terör, hatta devlet terörü mazlumları hedef alırken, hiç kimsenin o mazlumlara sırtını dönme, tepkisiz kalma, sessiz kalma lüksü yoktur. Bugün, dünyamızı tehdit eden sorunlara kayıtsız kalanlar, bilmelidir ki, er ya da geç, o sorunlar ya seyredenleri, ya da seyredenlerin çocuklarını, torunlarını gelip bulacaktır'' diye konuştu.

Dünya savaşlarının, yaşanan onca acının, onca katliamın ardından, bugün küresel finans krizini de bir uyarı kabul ederek, insanlık olarak ortak çözümler üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''İnsanlığı topyekun tehdit eden meseleler karşısında, dayanışma, paylaşma, empati kurma artık kaçınılmaz bir hal, hatta tek çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Yağmur Ormanları'nı koruyacağız, elbette yunusları, fokları, eko sistemi en güçlü şekilde muhafaza edeceğiz. Ama, Filistinli çocukları, Suriyeli kadınları, Afganistanlı masumları, Afrikalı, Somalili mağdurları görmeyen, kendisine dert edinmeyen bir insanlık, kendi vicdanını kaybederek, dünyaya ait ne varsa yok olmasına göz yumacaktır. Bugün, tek ihtiyacımız olan, küresel bir vicdandır. Küresel vicdanı oluşturmak, vicdan sahibi herkesin bugün birinci sorumluluğu olmak zorundadır. İnanın, küresel vicdanın egemen olduğu bir dünya, dünkünden daha yaşanabilir, yarınlara umutla bakan, umut vadeden bir dünya olacaktır.''

Başbakan Erdoğan, Rio Zirvesi'nin, ''küresel bir vicdan oluşumuna katkı sağlamasını'' temenni ederek konuşmasını bitirdi.