Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Küresel vicdan oluşmalı

Başbakan Erdoğan, "Bugün ihtiyacımız olan tek şey küresel bir vicdandır" dedi.

Küresel vicdan oluşmalı

Başbakan Erdoğan, "Bugün ihtiyacımız olan tek şey küresel bir vicdandır" dedi.

22 Haziran 2012 Cuma 08:43
465 Okunma
Küresel vicdan oluşmalı

RIO DE JANERIO 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda (Rio+20 Zirvesi) Genel Kurul'a hitap etti. 
Başbakan Erdoğan, ''çocukların katledildiği bir dünyada hiç kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağının'' altını çizerek ''Kadınların, sivillerin acımasızca öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Yoksulluk, hukuksuzluk, terör, hatta devlet terörü mazlumları hedef alırken, hiç kimsenin o mazlumlara sırtını dönme, tepkisiz kalma, sessiz kalma lüksü yoktur. Bugün, dünyamızı tehdit eden sorunlara kayıtsız kalanlar, bilmelidir ki, er ya da geç, o sorunlar ya seyredenleri, ya da seyredenlerin çocuklarını, torunlarını gelip bulacaktır'' diye konuştu.
Dünya savaşlarının, yaşanan onca acının, onca katliamın ardından, bugün küresel finans krizini de bir uyarı kabul ederek, insanlık olarak ortak çözümler üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
''İnsanlığı topyekun tehdit eden meseleler karşısında, dayanışma, paylaşma, empati kurma artık kaçınılmaz bir hal, hatta tek çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Yağmur Ormanları'nı koruyacağız, elbette yunusları, fokları, eko sistemi en güçlü şekilde muhafaza edeceğiz. Ama, Filistinli çocukları, Suriyeli kadınları, Afganistanlı masumları, Afrikalı, Somalili mağdurları görmeyen, kendisine dert edinmeyen bir insanlık, kendi vicdanını kaybederek, dünyaya ait ne varsa yok olmasına göz yumacaktır. Bugün, tek ihtiyacımız olan, küresel bir vicdandır. Küresel vicdanı oluşturmak, vicdan sahibi herkesin bugün birinci sorumluluğu olmak zorundadır. İnanın, küresel vicdanın egemen olduğu bir dünya, dünkünden daha yaşanabilir, yarınlara umutla bakan, umut vadeden bir dünya olacaktır.''
Başbakan Erdoğan, Rio Zirvesi'nin, ''küresel bir vicdan oluşumuna katkı sağlamasını'' temenni ederek konuşmasını bitirdi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:44
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKüresel Vicdan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ