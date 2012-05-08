Kuraklık önce hayvanları vurdu

NOVAKŞOT – AA muhabiri, başkent Novakşot'un 1500 kilometre güneydeki Nema şehrine yaptığı seyahat sırasında yol kenarlarında binlerce hayvan ölüsünü görüntüledi.



Sadece Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağmur yüzü gören Moritanya, bu yıl çok az oranda yağış aldı. Yağmurun yeteri kadar yağmaması, zaten az olan ekilebilir arazilerdeki ürünlerin de sonunu getirdi.

Kuraklık, nüfusun yüzde 90'ının yaşadığı ve kısmen daha çok yağış alan Nema bölgesini de olumsuz etkiledi. Daha önceki yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Mali'ye götüren bu bölgedeki Moritanyalı hayvancılar, söz konusu ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu yıl aynı şekilde hareket edemedi.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede, binlerce hayvan da böylece telef oldu.

Yerel yetkililer, kuraklığın gelecek dönemde ölümlere de yol açmasından endişe ediyor.