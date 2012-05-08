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Kuraklık önce hayvanları vurdu

Yılın üç ayı yağmur yağan Moritanya'da, yazın daha ilk ayları olmasına rağmen on binlerce hayvan kuraklık nedeniyle telef oldu

Kuraklık önce hayvanları vurdu

Yılın üç ayı yağmur yağan Moritanya'da, yazın daha ilk ayları olmasına rağmen on binlerce hayvan kuraklık nedeniyle telef oldu

08 Mayıs 2012 Salı 12:45
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Kuraklık önce hayvanları vurdu
NOVAKŞOT – AA muhabiri, başkent Novakşot'un 1500 kilometre güneydeki Nema şehrine yaptığı seyahat sırasında yol kenarlarında binlerce hayvan ölüsünü görüntüledi.

Sadece Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağmur yüzü gören Moritanya, bu yıl çok az oranda yağış aldı. Yağmurun yeteri kadar yağmaması, zaten az olan ekilebilir arazilerdeki ürünlerin de sonunu getirdi.
Kuraklık, nüfusun yüzde 90'ının yaşadığı ve kısmen daha çok yağış alan Nema bölgesini de olumsuz etkiledi. Daha önceki yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Mali'ye götüren bu bölgedeki Moritanyalı hayvancılar, söz konusu ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu yıl aynı şekilde hareket edemedi.
Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede, binlerce hayvan da böylece telef oldu.
Yerel yetkililer, kuraklığın gelecek dönemde ölümlere de yol açmasından endişe ediyor.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 04:46
Anahtar Kelimeler:
Kuraklık
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