"Kur'an-ı Kerim Müslümanların nefes gibi parçası olmalı"

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve uygulamak Müslümanların nefes gibi bir parçası olmalıdır." dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, bu yıl sekizincisi düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve hadis okuma-ezberleme yarışmasına katıldı.

Yarışmada bir konuşma yapan Widodo, Kur'an-ı Kerim okumanın önemini vurgulayarak, "Bu yarışmayla Müslümanların Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve uygulamak Müslümanların nefes gibi bir parçası olmalıdır.” diye konuştu.

Yarışmaya katılan hafız ve yorumculara tebriklerini sunan Widodo, şunları kaydetti:

"Önemli olan, Kur'an-ı Kerim’i okuyup ezberlemenin yanı sıra öğrendiklerimizi hayatımızda da uygulamaktır. Endonezya birçok din ve kültürün buluştuğu bir ülke olarak insanların barış ve huzur içinde yaşamasıyla tüm dünyaya örnek olmaktadır. İslam’ın fitnelerin bulunmadığı, şiddetten uzak bir barış dini olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam etmeliyiz."

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya’da, 250 milyonluk nüfusun yüzde 87’si Müslüman, yüzde 10’u Hristiyanlardan oluşuyor.