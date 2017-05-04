Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93688
ALTIN
140.882
DOLAR
3.5484
STERLIN
4.5737
EURO
3.8783
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

"Kur'an-ı Kerim Müslümanların nefes gibi parçası olmalı"

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve uygulamak Müslümanların nefes gibi bir parçası olmalıdır." dedi.

"Kur'an-ı Kerim Müslümanların nefes gibi parçası olmalı"

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve uygulamak Müslümanların nefes gibi bir parçası olmalıdır." dedi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:04
9 Okunma
"Kur'an-ı Kerim Müslümanların nefes gibi parçası olmalı"

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve uygulamak Müslümanların nefes gibi bir parçası olmalıdır." dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, bu yıl sekizincisi düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve hadis okuma-ezberleme yarışmasına katıldı.

Yarışmada bir konuşma yapan Widodo, Kur'an-ı Kerim okumanın önemini vurgulayarak, "Bu yarışmayla Müslümanların Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve uygulamak Müslümanların nefes gibi bir parçası olmalıdır.” diye konuştu.

Yarışmaya katılan hafız ve yorumculara tebriklerini sunan Widodo, şunları kaydetti:

"Önemli olan, Kur'an-ı Kerim’i okuyup ezberlemenin yanı sıra öğrendiklerimizi hayatımızda da uygulamaktır. Endonezya birçok din ve kültürün buluştuğu bir ülke olarak insanların barış ve huzur içinde yaşamasıyla tüm dünyaya örnek olmaktadır. İslam’ın fitnelerin bulunmadığı, şiddetten uzak bir barış dini olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam etmeliyiz."

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya’da, 250 milyonluk nüfusun yüzde 87’si Müslüman, yüzde 10’u Hristiyanlardan oluşuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaJoko Widodo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Philip kraliyet görevlerini bırakacak
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Philip kraliyet görevlerini bırakacak
Yunanistan 2 darbeci askerin daha iadesini reddetti
Yunanistan 2 darbeci askerin daha iadesini reddetti
İran'da maden faciası nedeniyle 3 gün yas ilan edildi
İran'da maden faciası nedeniyle 3 gün yas ilan edildi
Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak
Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak
Yunanistan'dan darbeci 3 askerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
Yunanistan'dan darbeci 3 askerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor
Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ