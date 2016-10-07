Kumarhaneli otel inşaatı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethi için bölgeye giden İslam kumandanlarından Hazreti Ömer ve altı silah arkadaşının mezarının bulunduğu Hz. Ömer Türbesi’nin (Sahabe Türbesi) yanında devam eden kumarhaneli otelin inşaatına son verilmesi için Manevi Havama Dokunma Platformu tarafından düzenlenen kampanyada toplanan imzalar, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'e ve Bakanlar Kuruluna iletildi.

Öte yandan kumarhaneli otelin inşaatına son verilmesi için Manevi Havama Dokunma Platformu tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık binası önünde başlatılan eylemler, otel inşaatının devam etmesi halinde sürdürülecek.

Manevi Havama Dokunma Platformu sözcüsü Mehmet Gökçebağ AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbenin yanında böyle bir eğlence merkezinin olamayacağına işaret ederek, yasal haklarını kullanarak seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

İki kumarhaneli otel inşaatı da bakanlar kurulunda bekliyor

Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) üyesi İbrahim Davran da Hz. Ömer Türbesi'nin çevresine kumarhaneli otel inşaatının devam ettiğini belirterek, türbenin 50 metre yakınına da iki kumarhaneli otel inşaatı için de Bakanlar Kurulunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Manevi Havama Dokunma Platformu olarak 35 sivil toplum örgütünü bir araya getirdiklerini ifade eden Davran, platform olarak Kıbrıs'ın ekonomisini geliştirecek yatırımlara karşı olmadıklarını, yatırım yapılırken tarih, doğa, kültür, çevre ve manevi hassasiyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Change.org üzerinden başlattıkları imza kampanyasına devam eden platform üyeleri, twitter üzerinden de "#dokunma, #istemiyoruz, #çevrefelaketi #SahabeMezarınaKumarhaneİstemiyoruz, #sonbulsun" etiketleriyle kampanya yürütüyor.