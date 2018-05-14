"Kudüs’ün hukuki ve siyasi statüsünün değiştirilmesi kabul edilemez"

Fas resmi haber ajansı MAP’ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a gönderdiği mesajda, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını büyük endişe ile takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Barış sürecini ciddi şekilde etkileyen bu kararı takip ettiklerini belirten 6. Muhammed, ABD’nin aldığı kararın uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmemesine rağmen uygulamaya geçilmesi bölgedeki barış çabalarının tehlikeli bir sürece doğru yönelttiğini kaydetti.

Fas’ın Filistin halkı ile güçlü dayanışmasını bu mesaj vesilesi ile tekrar hatırlatmak istediğinin altını çizen 6. Muhammed, “Başta kutsal kent Kudüs olmak üzere, Filistin davasına olan desteğimiz devam edecek. Kudüs’ün uluslararası hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi kabul edilemez. Bu karar, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara aykırıdır.” dedi.

Kudüs için hiç bir çabadan geri kalmayacaklarını belirten 6. Muhammed şöyle devam etti :

"Ortadoğu'da kalıcı barışı tesis edecek, iki devletli çözüm süreci bölgede istikrarı sağlayacaktır. Uluslararası meşruiyet kararları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma çabalarını desteklemeye devam edeceğiz."