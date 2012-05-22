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Kudüs'te "Hayalet mezarlar" iddiası

El-Aksa Kültür Mirası Kurumu, ''İsrail, Mescid-i Aksa'nın çevresinde boş mezarlar inşa ediyor'' açıklamasını yaptı

Kudüs'te "Hayalet mezarlar" iddiası

El-Aksa Kültür Mirası Kurumu, ''İsrail, Mescid-i Aksa'nın çevresinde boş mezarlar inşa ediyor'' açıklamasını yaptı

22 Mayıs 2012 Salı 14:28
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Kudüs'te
RAMALLAH - Batı Şeria'da faaliyet gösteren El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu, yayımladığı raporda, İsrail'in son yıllarda Kudüs'ü Yahudileştirmek için yoğun bir çaba içinde olduğu savunularak, şu bilgilere yer verildi:

''İşgalci İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa ve eski şehrin çevresinde hayali Yahudi kabirleri inşa etmeye başladı. İsrail, Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Tur Dağı'ndan, Silvan Vadisi boyunca, Rebabe Vadisi'ne kadar olan alanda, binlerce boş kabir inşa etmeyi planlıyor. Bu şekilde eski kentin çevresini Yahudileştirmeyi amaçlıyor. İsrail yönetimi ve İlat yerleşim derneği restorasyon, bakım ve istatistik gerekçeleriyle etrafını kapattıkları bölgede boş mezarlar inşa etmeye başladı. Mescid-i Aksa ve çevresini, Tevrat'ta bahsi geçen bahçelere ve ulusal mekanlara dönüştürmeyi planlıyorlar.''

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:28
Anahtar Kelimeler:
Kudüs
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