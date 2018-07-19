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"Kudüs ve mültecilerle ilgili tavrını değiştirmezse ABD ile ilişkilerimiz düzelmeyecek"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs ve mülteciler konusundaki tavrını değiştirmediği sürece ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini Rusya yönetimine iletti.

"Kudüs ve mültecilerle ilgili tavrını değiştirmezse ABD ile ilişkilerimiz düzelmeyecek"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs ve mülteciler konusundaki tavrını değiştirmediği sürece ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini Rusya yönetimine iletti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:49
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"Kudüs ve mültecilerle ilgili tavrını değiştirmezse ABD ile ilişkilerimiz düzelmeyecek"

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Kudüs ve mülteciler konusundaki tavrından vazgeçinceye kadar ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini Rusya yönetimine ilettiğini söyledi.

Filistin Devlet Televizyonuna konuşan Rucub, Abbas'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde, Kudüs, mülteciler ve yerleşim birimleri konusundaki tavrından geri adım atmaması durumunda ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini ilettiğini ifade etti.

Rucub, Abbas'ın görüşmede, uluslararası meşruiyete olan bağlılığını ve ABD'nin İsrail'le barış sürecinin hamiliğini tekeline almasını kabul etmediğini vurguladığını da aktardı.

Filistin ulusal uzlaşısı konusunda Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini belirten Rucub, hükümetin Gazze'de yönetimi tam olarak devralmasının ise zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen cumartesi Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Putin'le bir araya gelmişti.

Filistin topraklarında, Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.

Son olarak önceki gün Hamas'ın, Mısır'ın, "en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümetinin kurulmasını" öngören uzlaşı önerisini kabul ettiği açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetih Merkez KomitesiCibril Er-RucubFilistinMahmud AbbasKudüs
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