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Kudüs, Ramazan için kandillerle süslendi

Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesinin tüm yolları ve evlerin kapıları ramazan dolayısıyla ışıklandırılarak kandillerle süslendi.

Kudüs, Ramazan için kandillerle süslendi

Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesinin tüm yolları ve evlerin kapıları ramazan dolayısıyla ışıklandırılarak kandillerle süslendi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:29
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Kudüs, Ramazan için kandillerle süslendi

Ramazan ayının gelmesiyle avlusunda şemsiyeler kurulan Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesinin tüm yolları ve evlerin kapıları ışıklandırılarak kandillerle süslendi.

Ramazan ayı için tüm hazırlıkların tamamlandığı Mescid-i Aksa'da temizlik çalışmaları yapıldı, Müslümanların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri ve oruçlarını açabilmeleri için avlusunda şemsiyeler kuruldu. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da evlerinin önünün yanı sıra Eski Kudüs bölgesini çevreleyen surları ve şehrin yakınındaki Selahaddin Caddesi'ni ışıklarla süsledi. Kentteki en yaygın ışıklandırma ise kapı önleriyle surlara asılan ay-yıldız motifleri, kandiller, "hayırlı ramazanlar" yazıları, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve ramazan ayının önemine ilişkin hadisler şeklinde oldu.

Dün akşam hilalin görülmesinin ardından binlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

"Ramazan atmosferi bu şehirde her yıl bir başka yaşanıyor"

AA muhabirine konuşan Mescid-i Aksa'nın yakınında onlarca yıldır kandil dükkanı işleten 67 yaşındaki Kudüslü esnaf Husam Zugayr, "Ramazan atmosferi bu şehirde her yıl bir başka yaşanıyor." dedi.

Kudüslü Filistinliler olarak her yıl daha farklı bir ramazan yaşanması için değişik şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Zugayr şunları söyledi:

"Memleketimiz işgal altında, biz de ramazan ayının en güzel şekilde yaşanması için uğraşıyoruz. Eski şehrin sokaklarını ışıklarla süslüyoruz, bu şekilde insanlar ramazan ayında olduklarını hissediyor. Bizim burada ramazan, çevre ülkelerden daha farklı yaşanıyor. Surlarla çevrili şehrin ana girişlerinden olan Şam Kapısı'ndan eski şehre girdiğinizde ramazan havasını daha başka hissediyorsunuz. Çocuklar mutlu, insanlar iftara hazırlık yapıyor."

"Kandiller atalarımızdan kalma bir gelenek"

Şehrin sokaklarını süsleyen kandillerin eski bir gelenek olduğunu ifade eden Zugayr, çocukluğunun Kudüs'ünü ise şöyle anlattı:

"Şehrin sokaklarını süsleyen kandiller atalarımızdan kalma bir gelenek. Biz çocukken babalarımız bu kandilleri ellerine alır, eski şehrin sokaklarından geçerek Mescid-i Aksa'ya teravihe giderlerdi. O zamanlar elektrik yoktu. Kandilin altındaki küçük kutuya biraz kum, biraz zeytinyağı koyar, sonra yakar ve şehirde gezerdik. Tabi şimdi kandiller çok gelişti. Bugün çok daha güzeller. Eskiden de kandillerimizin üzerine 'Allah' ve 'Muhammed' yazardık, kandilin içine mum koyar, yakardık."

Zugayr, bugün ise kandillerin sanatsal bir bakışla geliştirildiğini söyledi. Üzerine "kelime-i tevhid" ve "hayırlı ramazanlar" yazılı kandillerin artık Türkiye'de de, Mısır'da da olduğunu anlatan Zugayr, "Komşu ülkeler olduğumuz için doğal olarak birbirimizden etkilendik." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, ramazan ayı süresince İsrail'in vereceği günü birlik izinlerle Mescid-i Aksa'ya gelebilmesi bekleniyor.

AA

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Ramazan AyıKudüsRamazan IçinKandillerle SüslendiEski Kudüs BölgesiMescid-i Aksa
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