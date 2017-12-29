Kudüs protestosunda göstericiler yaralandı

Batı Şeria'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti.

Beytüllahim kentinin kuzeyinde Cuma namazından çıktıktan sonra ellerinde Filistin bayrakları ve Amerika karşıtı sloganların yazılı olduğu dövizler taşıyarak protesto gösterisi yapan Filistinlilere İsrail askerleri plastik ve gerçek mermi ile müdahale etti.

Onlarca Filistinliyi yaralayan askerlerin yoğun şekilde kullandığı göz yaşartıcı gazdan sağlık ekipleri de dahil çok sayıda Filistinli etkilendi.

Toplandıkları karayolunda lastik yakan bazı göstericiler de İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi. Öte yandan İsrail ordusu, bir savaş uçağı ve tankla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki hedefi vurduğunu açıkladı.

Açıklamada saldırının Gazze'den İsrail'e atıldığı ve İsrail hava savunma sisteminin havada etkisiz hale getirdiği iki rokete karşılık olduğu iddia edildi.

‪Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan bu roket saldırısını üstlenen olmadı.‬ (Euronews)