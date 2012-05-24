Kriz Almanları etkilemedi

BERLİN

Almanya Merkez Bankası tarafından Frankfurt'ta yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki tüm kur kayıplarına rağmen Alman halkının toplam sermayesinin 2011 yılında 149 milyar avro artarak 4,175 trilyon avro gibi rekor bir düzeye ulaştığı belirtildi.

Özel kişilerin borçlarının ise, yükselen inşaat kredileri nedeniyle 21 milyar avro artarak 1,55 trilyon avroya ulaştığı kaydedildi.

Bundesbank'ın açıklamasında, özel kişilerin sermayesindeki artışın istihdam piyasasındaki istikrardan ve ücretlerdeki yükselişten kaynaklandığı ifade edildi.