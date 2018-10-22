Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96629
ALTIN
222.443
DOLAR
5.6564
STERLİN
7.3334
EURO
6.4937
"Gümrük Hanı"
Gümrük Hanı
Bursa'da bin kişiye iş imkanı
Bursa'da bin kişiye iş imkanı
'PTT dünya markası oluyor'
'PTT dünya markası oluyor'
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...

Kremlin’den Trump’ın nükleer anlaşma kararına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararı ile ilgili, "Benzer adımlar dünyayı daha tehlikeli hale getirecektir.” dedi.

Kremlin’den Trump’ın nükleer anlaşma kararına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararı ile ilgili, "Benzer adımlar dünyayı daha tehlikeli hale getirecektir.” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:47
0 Okunma
Kremlin’den Trump’ın nükleer anlaşma kararına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararına benzer adımların dünyayı daha tehlikeli hale getireceğini bildirdi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararıyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın kararının ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Moskova’daki resmi temasları esnasında ele alınacağına işaret eden Peskov, “Elbette, Amerika tarafının bu hususta açıklamalarını dinlememiz gerekiyor çünkü bu konu stratejik güvenlik meselesi.” ifadelerini kullandı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararı ile ilgili “Benzer adımlar dünyayı daha tehlikeli hale getirecektir” diyen Peskov, anlaşmanın bozulması durumunda Rusya’nın güvenliğini sağlamak için tedbirler almak zorunda olacağını belirtti.

Peskov, anlaşmadan çekilmenin prosedür gereği altı ay süreceğini hatırlatarak, şimdilik anlaşma metninde yazdığı şekliyle ABD’nin hiçbir eylemde bulunmadığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovABD Başkanı Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı bir çocuk daha öldü
YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı bir çocuk daha öldü
Avustralya cinsel taciz mağdurları çocuklardan özür diledi
Avustralya cinsel taciz mağdurları çocuklardan özür diledi
Kudüs Valisi İsrail mahkemesine çıkarıldı
Kudüs Valisi İsrail mahkemesine çıkarıldı
Belçika karanlıkta kalmamak için Türk şirketiyle görüşüyor
Belçika karanlıkta kalmamak için Türk şirketiyle görüşüyor
Endonezya'dan Kaşıkçı soruşturması 'şeffaf yürütülsün' talebi
Endonezya'dan Kaşıkçı soruşturması 'şeffaf yürütülsün' talebi
Türk Kızılayı Balkanlar'daki çalışmalarını yaygınlaştıracak
Türk Kızılayı Balkanlar'daki çalışmalarını yaygınlaştıracak
Almanya'da ayrımcılıkla mücadelede 'Karagöz-Hacivat' etkisi
Almanya'da ayrımcılıkla mücadelede 'Karagöz-Hacivat' etkisi
TUSAŞ'tan 'Atak'lı Afrika açılımı
TUSAŞ'tan 'Atak'lı Afrika açılımı
Üç ülkeden 'Kaşıkçı' açıklaması
Üç ülkeden 'Kaşıkçı' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ