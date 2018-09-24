Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98540
ALTIN
240.238
DOLAR
6.2228
STERLİN
8.1538
EURO
7.3220
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Karatede 12 madalya
Karatede 12 madalya
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
İki Dost Yürek, İki Fırça...
İki Dost Yürek, İki Fırça...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Kremlin’den “Suriye’ye S-300” açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu eylemler (Suriye’ye S-300 verilmesi) üçüncü ülkelere yönelik değil, kendi ordumuzu korumayı amaçlıyor" dedi.

Kremlin’den “Suriye’ye S-300” açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu eylemler (Suriye’ye S-300 verilmesi) üçüncü ülkelere yönelik değil, kendi ordumuzu korumayı amaçlıyor" dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:49
0 Okunma
Kremlin’den “Suriye’ye S-300” açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suriye’ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi.

Peskov, gazetecilerin Rusya’nın Suriye'ye S-300 verme kararının İsrail ile ilişkileri olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusunu cevaplandırdı.

Rusya’nın İl-20 uçağının düşürülmesinden sonra Suriye’deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırma doğrultusunda bu ülkeye S-300 verme kararı aldığını vurgulayan Peskov, Rusya'nın, kendi ordusunun güvenliğini sağlamak için yapacağı eylemlerin herkese açık olması gerektiğini ifade etti.

Peskov, “Bu eylemler üçüncü ülkelere yönelik değil, kendi ordumuzu korumayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın İl-20 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak iki hafta içinde Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KremlinDmitriy PeskovSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan Malcolm X'in kızlarını kabul etti
Erdoğan Malcolm X'in kızlarını kabul etti
Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği Rakka'da köy basarak 7 sivili öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği Rakka'da köy basarak 7 sivili öldürdü
Rusya Suriye'ye S-300 verecek
Rusya Suriye'ye S-300 verecek
İsrail Suriye’ye 'saldırma hürriyetini' kaybetmekten korkuyor
İsrail Suriye’ye 'saldırma hürriyetini' kaybetmekten korkuyor
Libya şiddet sarmalından çıkamıyor
Libya şiddet sarmalından çıkamıyor
Okyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi
Okyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi
Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü
Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü
Trablus'ta bilanço ağır: 115 ölü
Trablus'ta bilanço ağır: 115 ölü
Bağdat yönetimi, Kerkük'te 2 gümrük kontrol noktası kurdu
Bağdat yönetimi, Kerkük'te 2 gümrük kontrol noktası kurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ