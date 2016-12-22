MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile Moskova ve Ankara arasındaki normalleşme sürecinin ve Suriye'de siyasi çözüm çabalarının engellenmesinin amaçlandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karlov'un öldürülmesi ile hem iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin, hem de Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak için Rusya ve Türkiye'nin çabalarını pekiştirmesinin engellenmesi amaçlanıyor." dedi.

Saldırının arkasında kimlerin olduğunun soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Peskov, "Rus uzmanlar şimdi Ankara'da. Dün devlet başkanları ortak araştırma yapılması konusunda anlaşmıştı. Sabırlı olalım ve uzmanların araştırmalarını tamamlamasını bekleyelim." şeklinde konuştu.

"Planlı bir provokasyon"

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko da, güvenlik güçlerinin Rus uzmanların da katılımı ile saldırının sorumlularını bulmak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini, bunun "onur meselesi" olduğunu belirtti.

Matvienko düzenlediği basın toplantısında, "Karlov'un öldürülmesi Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesine karşı planlı bir provokasyon." ifadelerini kullandı.

AA