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Kremlin'den 'Soçi mutabakatı' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatına ilişkin, "Bazı zorluklarla karşılaşılması doğal ancak Rus ordusu da Türk ortaklarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyor.” dedi.

Kremlin'den 'Soçi mutabakatı' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatına ilişkin, "Bazı zorluklarla karşılaşılması doğal ancak Rus ordusu da Türk ortaklarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyor.” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 14:30
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Kremlin'den 'Soçi mutabakatı' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova’da, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin Rus ordusundan raporlar aldıklarını belirten Peskov, “Bu raporlara göre mutabakat uygulanıyor. Elbette bazı zorluklarla karşılaşılması doğal ancak Rus ordusu da Türk ortaklarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyor.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, İdlib'de sürecin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek “Taahhütlerimizin arkasındayız." demişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dimitriy PeskovSoçi Mutabakatı
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