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Kremlin'den NATO açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldıklarını söyledi.

Kremlin'den NATO açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldıklarını söyledi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 13:39
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Kremlin'den NATO açıklaması

MOSKOVA

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldıklarını söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO'nun geçmişin kalıntısı olduğu fikrine katılıyoruz. Bu konuya bakış açımızı uzun zamandır dile getiriyoruz. NATO'yu istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma ideallerine cevap verebilen çağdaş bir yapı olarak tanımlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Trump, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, "Doğu Avrupalıların Putin ve Rusya korkusunu anlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Elbette, biliyorum. Neler yaşandığını anlıyorum. Uzun zamandan beri şunu söylüyorum: NATO'nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi." cevabını vermişti.

AA

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KremlinNATOAçıklama
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