Krasniçi'den gözaltılara tepki

Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi, son günlerde Sırbistan'da savaş suçu ve Makedonya'da da terörist suçlamasıyla çok sayıda Arnavut'un gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.



Krasniçi gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'da yaşayan tüm Arnavutlara baskı ve yıldırma eylemlerine karşı birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu. Balkanlar'da bazı halkların Arnavutların hak elde etmesinden rahatsızlık duyduğunu ileri süren Krasniçi, "Arnavutlara karşı oyun oynamaya kalkan herkes dikkatli olmalıdır" ifadesini kullandı.

Eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Gaziler Örgütü de Sırbistan'ın Preşova Vadisi'nde Sırp polisinin bazı Arnavutları "terörist" suçlamasıyla gözaltına almasını protesto etti. UÇK Gaziler Örgütü tarafından yapılan basın açıklamasında, "Gerekirse Sırbistan'a silahla da karşı koyarız" denildi.