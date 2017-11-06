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Kral Selman istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile bir araya geldiği bildirildi.

Kral Selman istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile bir araya geldiği bildirildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:47
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Kral Selman istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, cumartesi günü görevinden çekildiğini açıklayan Hariri'yi, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilen toplantıda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir Sebhan da hazır bulundu.

Hariri de sosyal medya hesabından Kral Selman ile yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafları paylaşarak, "Kral Selman bin Abdulaziz'i, Yemame Sarayı'nda ziyaret etmekten onur duydum." ifadesini kullandı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kurduğu hükümetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden cumartesi günü istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKral SelmanLübnan
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