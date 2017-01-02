Mesajında "Bu korkakça terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Kral Selman, saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm Türk milletine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kral Selman İstanbul'daki saldırıyı kınadı
Somali'de havalimanı yakınında patlama
İran, Irak'a verdiği elektriği kesti
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Irak'ta temaslarda...
Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı ve firar
Çin'de 1 kişide kuş gribine rastlandı
İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini vurdu
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!