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Kral Selman'ın görevden aldırdığı isimler arasında ikisi öne çıkıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.

Kral Selman'ın görevden aldırdığı isimler arasında ikisi öne çıkıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:26
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Kral Selman'ın görevden aldırdığı isimler arasında ikisi öne çıkıyor

İSTANBUL

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un görevden aldığı kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman yayımladığı kararnameyle, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılanması için Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı verdi.

Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin görevine son verildiği aktarılan kraliyet kararnamesinde, ayrıca Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdür Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin görevden alındığı kaydedildi.

Kararnamede aynı zamanda Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı ancak söz konusu kişilerin kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Suud Kahtani kimdir?

Kral Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Suud Kahtani, Arap Emniyet Bilimleri Nayif Üniversitesinden yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanmıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanında bakan düzeyinde görev yapan 40 yaşındaki Suud Kahtani, daha önce de Kraliyet Divanındaki Basın İşleri ve Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü ve Kral Abdullah döneminde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ofisinde danışmanlık görevlerini üstlenmişti.

Suud Kahtani, özellikle Veliaht Prens'in göreve gelmesiyle oluşan Suudi Arabistan'ın yeni politikalarını benimseyen önemli kişilerden biri olarak biliniyor.

Ahmed Asiri kimdir?

Suudi Arabistan'ın Asir kentinde 1959 yılında dünyaya gelen Ahmed Asiri, Fransa'da bir askeri uzmanlık okulundan mezun olduktan sonra Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okuldan yüksek lisans diplomasını aldı.

Prens Halid bin Sultan ofisinde müdür olarak görev yapan Tümgeneral Asiri, 2014 yılında Suudi Arabistan Savunma Bakanı Askeri Danışmanı oldu ve 2015 yılında da Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğüne atandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kral SelmanSuudi ArabistanCemal Kaşıkçı
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