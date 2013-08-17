Kral Abdullah'tan Sisi'ye destek

KAHİRE



Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, "Mısır'ı teröre karşı savaşında desteklediğini" açıklayarak, "Mısır'ın içişlerine karışarak fitneyi ateşlemeye çalışanlar karşısında Mısır'la birlikte duruyoruz" ifadelerini kullandı.



Mısır'da katliama tepki için düzenlenen "Öfke Cuması" isimli protestolar ülke genelinde devam ederken Kral Abdulaziz, devlet televizyonundan okunan açıklamasında, tüm Araplara "Mısır'ın istikarını bozmaya çalışan girişimler" karşısında birlik çağrısı yaptı.



Mısır'ın seçilmiş ilk lideri Muhammed Mursi'yi görevden alan askeri darbe yönetimine daha önce 5 milyar dolarlık yardım sözü veren Suudi Arabistan Kralı Abdullah, darbe karşıtlarına yönelik katliamla uluslararası toplum tarafından sertçe eleştirilen orduya verdiği destek mesajında, "Tüm dürüst Mısırlı ve Arap insanlarını, Muslüman ve Arap tarihinin ön sıralarında yer alan bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak çabalarına karşı tek yürek, yek vücut olmaya çağırıyorum. Mısır'ın istikrarı, kin dolu insanlarca hedef alınıyor. Mısır'ın içişlerine karışarak fitneyi ateşlemeye çalışanlar karşısında Mısır'la birlikte duruyoruz" ifadelerini kullandı.



Ürdün ve BAE'den Kral Abdullah'ın açıklamasına destek



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Nasır Cude, ülkesinin ve Ürdün Kralı Abdullah'ın, "kardeş Mısır"ın yanında yer aldığı ve Suudi Arabistan Kralı'nın açıklamalarına destek verdiğini belirtti.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in, "Mısır'ın içişlerine karışarak fitneyi ateşlemeye çalışanlar karşısında Mısır'la birlikte duruyoruz" açıklamasını destekledi.



Kuveyt ve Bahreyn ile Batı Şeria'daki Filistin yönetimi de destekledi



Filistin, Kuveyt ve Bahreyn de Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in, "Mısır'ın içişlerine karışarak fitneyi ateşlemeye çalışanlar karşısında Mısır'la birlikte duruyoruz" şeklindeki açıklamasını desteklediğini bildirdi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Filistin, Mısır'da yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Mısır'ın güvenliğine zarar verilmesi, Arap milli güvenliğine zarar ve Filistin davasını tehdit anlamı taşır" denildi.



Mısır'da yönetimi tehdit etmeye çalışanların Mısır'ın ve tüm Arap ülkelerinin istikrar ve güvenliğini hedef aldığı iddia edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mısır'da yaşananlara ilişkin tutumundan övgüyle söz edildi.



Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının açıklamasına dayandırdığı haberde de Kuveyt'in, Mısır'daki yönetimin "Ülke güvenliği ve istikrarını korumak için attığı adımları" desteklediği ifade edildi, ölü ve yaralılar için "esef duyulduğu" belirtildi.



Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde de Bahreyn yönetiminin "Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in açıklamalarına tam destek verdiğimizi bildiriyoruz" ifadelerini kullanıldığı kaydedildi.





AA