COX'S BAZAR - Myanmar ordusunun Arakan'a saldırısı sonrasında Bangladeş'e sığınan medrese öğretmeni Mohammad Roshid, askerlerin köyüne saldırdığını ve insanları diri diri yaktığını söyledi.

Roshid, yaptığı açıklamada, Budist askerler tarafından sabah namazından önce gece karanlığında köyüne baskın yapıldığını anlattı.

Baskın sırasında evlerinin ateşe verildiğini ifade eden Roshid, şunları kaydetti:

"İnsanlara, kadınlara, kızlara ve gençlere zulmediyorlardı. İnsanları evlere kilitliyorlar ve üstüne ateş atıp diri diri yakıyorlardı. Pirinç tarlasında insanları koşturup silahla öldürüyorlardı. Çalıştığım medresedeki diğer öğretmenlerin boğazını bıçakla keserek öldürdüler. Medresedeki öğretmenlerden canlı kalan tek kişi benim. Askerler gittikten sonra sabah köye geri geldiğimizde insan cesetlerinin yanıkları kokuyordu."

Köyden kaçarak kurtulduğunu, insanların ormana saklandığını ve yaklaşık 15 gün ormanda yaşadıktan sonra gruplar halinde küçük teknelerle Bangladeş'e geldiğini aktaran Roshid, ailesinden kimseye ulaşamadığını, annesi, eşi ve çocuklarından haber alamadığını söyledi.

Roshid, "Arakan'da eskisi gibi huzurlu bir şekilde yaşamak ve İslami çalışmalarıma devam etmek istiyorum." dedi.

AA