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Kosova'da ABD askerine dokunulmazlık

Kosova'daki Amerikan askerlerine dokunulmazlık sağlayan anlaşma Kosova meclisinde onaylandı

Kosova'da ABD askerine dokunulmazlık

Kosova'daki Amerikan askerlerine dokunulmazlık sağlayan anlaşma Kosova meclisinde onaylandı

25 Mayıs 2012 Cuma 10:54
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Kosova'da ABD askerine dokunulmazlık
PRİŞTİNE - Kısaca "SOFA" olarak adlandırılan anlaşma, NATO misyonu dışında, Amerikan ordu birliklerinin ve Savunma Bakanlığı personelinin Kosova'da faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan yasal altyapıyı oluşturuyor.  
Kosova hükümeti adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Enver Hocay, Kosova'nın bu anlaşmayı yürürlüğe sokmakla Amerikalı askeri personelin dokunulmazlığını ve diğer ayrıcalıklarını kabul etmiş olduğunu belirtti. 
Anlaşmaya göre, ABD personeli Kosova Güvenlik Gücü'ne yangın ve arama kurtarma faaliyetleri ile tehlikeli maddelerin ve patlayıcı maddelerin uzaklaştırılması gibi dört temel alanda da eğitim verecek.  
Kosova muhalefeti ise anlaşmanın meclise Cumhurbaşkanı Atifetet Yahyaga'nın destek mektubuyla sunulmasına tepki gösterdi.  
Kosova'da güvenliği sağlayan NATO barış gücündeki (KFOR) askerlerin yüzde 15'ini yani 763'ü Amerikan askeri. 

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 02:55
Anahtar Kelimeler:
Kosova
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