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"Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız büyük bir yalan"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız söylemleri büyük bir yalan." dedi.

"Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız büyük bir yalan"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız söylemleri büyük bir yalan." dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 17:35
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"Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız büyük bir yalan"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız söylemleri büyük bir yalan." dedi.

Vucic, Kosova ziyaretinin ikinci gününde Kuzey Mitrovica'da yaşayan Sırplara seslendi.

Vucic, ülke medyasınca "tarihi" olarak gösterilen, Kuzey Mitrovica'daki konuşmasında, şunları dile getirdi:

"Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız söylemleri büyük bir yalan. Kosova ile sorunun çözümünde elimizde taslak bile yok. Tek bildiğimiz çözüm için bir şeyler yapmamız gerektiği. Şimdilik tünelin ucunda ışık yok ancak 10 ila 20 yıl sonra olacağını umuyorum. Bu bağlamda, gelecekte birilerinin Arnavutlarla anlaşma sağlaması gerekecek."

Kosova ile diyaloğa devam edeceklerini aktaran Vucic, Sırpların yaşadığı her yerde dilini ve kültürünü korumaları gerektiğini vurgulayarak, Kosova'daki 10 Sırp belediyesinde anaokulundan yeni iş yerlerinin açılmasına kadar her alanda bu belediyelerin kalkınması için yardımda bulunacaklarını belirtti.

Kosova'ya geliş amacının buradaki Sırp belediyelerine maddi yardım sağlamak olduğunu yineleyen Vucic, "Sırpların yaşadığı her köyü ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Buna kimse engel olamaz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Bugün, bir damla kan dökmeden büyüyen ve gelişen bir devletiz. Bizler silahın değil istihdamın gücüne inanıyoruz." diye konuştu.

Sırbistan'ın NATO üyesi olmayacağının ve askeri tarafsızlığını sürdüreceğinin altını çizen Vucic, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Vucic, Kuzey Mitrovica'da yaşayan Sırplara topraklarını terk etmemeleri ve buradaki nüfusun artması adına daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısında bulunarak, "Sizin haklarınız için mücadele etmeye devam edeceğim. Bunun için birbirimizi sevmesek de (Kosova Cumhurbaşkanı) Hashim Thaçi ile diyaloğu sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Sırbistan'ın 1991 yılında NATO tarafından bombalandığını anımsatan Vucic, "O yıla oranla 3 kat azaldık ancak size savaş şarkıları söylemek istemiyorum. Silah ve mühimmat vadetmiyorum, kışkırtmıyorum. Size karşı kimse silah ve mühimmat kullanamaz." ifadesine yer verdi.

Vucic, sınır değişimi söylemlerinin de yanlış olduğunu anlatarak, "Kosova'da koruyabileceklerimizi ve yapabileceklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlar da sizlerin çocuklarının eğitimini, istihdamını, sağlık kontrollerini ve haklarınızı koruyup, sağlamak. Bu yüzden sizin haklarınız için en doğru çözümü bulacağız." dedi.

Kosova Polisi, Vucic'i geri çevirdi

Bu arada, sabah saatlerinde 200 Kosovalı eski asker, Kosova'da Sırpların yoğun bulunduğu Banja köyünün yollarını Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ziyaretinden önce kapatmıştı.

Gerginlik üzerine Kosova hükümeti, Vucic'in Banja köyüne yapacağı ziyareti güvenlik nedeniyle iptal etmişti. Vucic, iptal kararına rağmen Banja köyüne gelse de, Kosova Polisi tarafından geri çevrildi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) Basın Sözcüzü Vincenzo Grasso da yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic'in güvenliğini sağlamak için Kosova Polisi ile ortak çalıştıklarını belirterek, yaşananların barış ve güvenliğin sağlanması için gerçekleştiğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar VucicSırbistanKosova
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