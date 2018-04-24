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Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlandı

Kosova'nın Prizren şehrinde 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlandı

Kosova'nın Prizren şehrinde 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

24 Nisan 2018 Salı 11:06
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Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlandı

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosovalı Türklerin en önemli milli bayramı olan bu günde, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sinan Cem Barım, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve Kosovalı vatandaşlar katıldı.

Türk kökenli bakan Yağcılar, buradaki konuşmasında, Kosova Türkleri olarak ülkenin kalkınması, Kosova'daki Türk toplumunun güçlenmesi ve Kosova-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Kosova'mızı daha da kalkındıralım. Türkiye ile bağlarımız ve dostluğumuzu daha güçlü kılalım." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Kosova'nın daha anlayışlı olmasını beklediklerini söyleyen Yağcılar, "Bizler bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş temsilcilerinin yanındayız. Bu tutumu Kosova yetkililerinden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim sizinle"

AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu da selamını getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünün burada olduğunu belirterek "Her daim sizinle. Bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Kosova ile Türkiye arasındaki diyaloğun çok derin ilişkilere bağlı olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Kosova'nın bağımsızlığının ilan edildiği ilk günlerde Türkiye, Kosova'yı tanıyan ilk ülkeler arasındaydı. Türkiye, her daim onların yanında, onlarla beraber. Bunun asla unutulmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç da Kosovalı Türklerin, Kosova ile Türkiye arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulmasındaki önemine işaret ederek Kosova Türklerinin buradaki varlığı ve zengin kültürünün Kosova'nın çok kültürlü ve çok etnikli yapısına da katkı sağladığını söyledi.

Büyükelçi Kılıç, "Bizler, dost ülke, kardeş ülke Türkiye olarak buradaki tüm halkların ve tabii Kosova Türk toplumunun yanında durmaya, Avrupa'nın bu en genç devletinin barış içinde, huzurlu ve parlak bir geleceğe sahip olması için katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebrik mesajları okundu, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) sahne aldı.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden beri her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosovaFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı
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