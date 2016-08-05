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Kosova Meclisi'ne tanksavar ile saldırı

Ağır silahla gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Kosova Meclisi'ne tanksavar ile saldırı

Ağır silahla gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

05 Ağustos 2016 Cuma 10:43
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Kosova Meclisi'ne tanksavar ile saldırı

 Kosova Meclisi'ne ağır silahla bir saldırı gerçekleştirildi.

Başkent Priştine'deki meclis binasına gece yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kosova medyası saldırının, Yugoslav yapımı "Zolja" marka tanksavar ile gerçekleştirildiğini bildirirken, saldırının ardından olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği bildirildi.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, ölen ya da yaralananın olmadığını saldırı sonucu sadece binada hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından terk edilmiş ve yakılmış bir motosiklet ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu motosikletin saldırgana ait olmasından şüphe edildiği ve olaya ilişkin araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Kosova'daki siyasi partiler de meclise düzenlenen saldırıyı kınayarak, bu saldırının demokrasiye yapıldığını vurguladı.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 10:44
Anahtar Kelimeler:
KosovaKosova MeclisiYugoslavZolja
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