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Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı istifaya çağrıldı

Kosova Başbakanı Haradinaj, İçişleri Bakanı Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Gashi'nin istifasını talep etti.

Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı istifaya çağrıldı

Kosova Başbakanı Haradinaj, İçişleri Bakanı Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Gashi'nin istifasını talep etti.

30 Mart 2018 Cuma 13:11
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Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı istifaya çağrıldı

PRİŞTİNE

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi'yi istifaya çağırdı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Haradinaj'ın, anayasal yetkinliklerine dayanarak, Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Gashi ve İçişleri Bakanı Sefaj’ın istifasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, "dün 6 Türk vatandaşının oturma izinlerinin iptal edildiği, gözaltına alınarak acil ve gizli bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı edildiği operasyonun, başbakanın bilgisi ve izni dışında gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubuyakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosovaIçişleri BakanıİstihbaratİstifaBaşkanönce Vatan
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